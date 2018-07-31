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'li komutan 'ye gelecek

ve Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti, ağırlıklı olarak konusunda temaslarda bulunacak

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 30.7.2018 19:23 Güncelleme Tarihi: 31.7.2018 03:41
ABD'li komutan Türkiye'ye gelecek

ve Müttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparrotti, 'ye gelerek konusunda temaslarda bulunacak.

Edinilen bilgiye göre, Orgeneral Scaparrotti, 1 Ağustos Çarşamba günü 'da Türk yetkililerle görüşmeler yapacak. Görüşmelerde ağırlıklı olarak Suriye'nin kuzeyindeki gelişmelerin ele alınması bekleniyor.

Scaparrotti, 2 Ağustos Perşembe günü ise İncirlik Üssü'nü ziyaret edecek ve oradan 'e geçecek.

Scaparrotti, en son 27 Haziran'da Genelkurmay Başkanı görevinde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefon görüşmesi yapmıştı.

Görüşmede, Suriye'nin kuzeyindeki mevcut güvenlik durumu ile daha önce mutabık kalınan " yol haritası" doğrultusunda belirlenen güvenlik prensiplerinin uygulanması konularının ele alındığı ve NATO ile ilgili bazı konularda görüş alışverişinde bulunulduğu açıklanmıştı.

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ABD'li komutan Türkiye'ye gelecek
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