ABD’nin tehdit dili kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk Milli Güvenlik Kurulu
(MGK
) toplantısı dün Beştepe'de gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığındaki toplantıya; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile kuvvet komutanları ve MİT Başkanı Hakan Fidan
katıldı.
Oktay, "Cumhurbaşkanı Yardımcısı" olarak ilk kez toplantıda yer aldı. Parlamenter sistemin son MGK'sına Genelkurmay Başkanı olarak katılan Akar da bakan sıfatıyla ilk kez sivil olarak toplantıya katıldı. Orgeneral Güler, ilk defa Genelkurmay Başkanı olarak toplantıda bulundu.
Öte yandan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
ile geçtiğimiz günlerde ataması yapılan Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya
da ilk kez MGK'ya katıldılar.
Yaklaşık 5.5 saat süren toplantının ardından yayımlanan bildiride, şu ifadelere yer verildi:
Ülkemizin millî güvenlik hassasiyetlerinin yeni dönemde de aynı şekilde devam edeceği belirtilmiştir.
Terör örgütleri arasında ayrım yapmadan kararlılıkla mücadele eden Türkiye'nin yaklaşımının uluslararası toplumdan da beklendiği kaydedilerek, bazı ülkelerin terörle mücadelede çifte standart niteliği taşıyan uygulamalarının kabul edilemez olduğu ifade edilmiştir.
ABD'nin; ülkemizin her türlü sorumluluğunu yerine getirdiği savunma sanayii projelerini, milletlerarası antlaşmalara aykırı şartlara bağlayan kararının ve açıklamalarının, iki ülke arasındaki stratejik ortaklığa ve güven ilişkisine telafisi mümkün olmayan zararlar vereceği vurgulanmıştır.
TÜRKİYE'YE SAYGISIZLIK
ABD tarafından ülkemize karşı
kullanılan tehdit dilinin ittifak ilişkilerine
saygısızlık olduğu ve asla
kabul edilemeyeceği belirtilmiştir. Türkiye'nin gerek ikili ilişkileri, gerekse ittifaklar çerçevesindeki tüm yükümlülüklerine bağlı olduğu kadar haklarına da sahip çıktığı, ülkemizin bu yaklaşımına saygı duyulmasının beklendiği kaydedilmiştir.
ABD ile Menbiç konusunda sağlanan mutabakatın, Suriye meselesinin çözümüne önemli katkı sağlayacağı vurgulanmış, bu kapsamda PKK/ PYD-YPG terör örgütünün Menbiç'i terk etmesiyle ilgili yol haritası üzerinde durulmuştur. Bölgede güvenlik ve denetimin sağlanmasına ilişkin ilave hazırlıklar ile bölge halkının evlerine dönüşünü hızlandıracak tedbirler gözden geçirilmiştir. Suriye'de hâlen terör örgütlerinin etkinlik gösterdiği bölgelerin bir an önce güvenli hâle getirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirilerek, bu konudaki somut adımların atılmaya başlanacağı belirtilmiştir.
Ege ve Doğu Akdeniz'deki gelişmelerin yakından takip edilmekte olduğu belirtilmiş, Türkiye'nin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin korunması hususundaki kararlılık vurgulanmıştır.