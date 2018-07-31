Batan teknedeki 4 FETÖ’cüye tutuklama

Balıkesır'ın Ayvalık ilçesinden yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adası'na gitmek isteyen FETÖ üyelerinin bulunduğu teknenin batması sonucu yakalananlardan adliyeye sevk edilen
, aralarında terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen
'in yeğeninin kocasının da bulunduğu 4 kişi, tutuklandı. Ayvalık'ta 28 Temmuz'da teknenin batması sonucu yakalanan 9 kişiden 4'ünün sorgusu tamamlandı. Haklarında Balıkesir
2. Ağır Ceza Mahkemesince
arama kaydı bulunan İ.A, B.Ç. ve E.A. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Bartın'da aranan H.A. ise Ayvalık'ta SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) üzerinden alınan ifadesinin ardından tutuklandı. Diğer 5 kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Teknenin batması sonucu 6 kişi ölmüş, bir kişi kaybolmuş, 9 kişi kurtarılmıştı. Teknenin batması sonucu ölenlerin Y.B.A, B.Y. ve N.Y. isimli çocuklar ile S.A. ve S.A. adlı kadınlar ve örgüt üyeliğinden aranan G.Y. olduğu, kayıp kişinin ise organizatörlük yaptığından şüphelenildiği belirtilmişti. Kurtarılanlardan İ.A'nın, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeninin kocası olduğu belirlendi. İ.A'nın, aile hekimiyken KHK ile ihraç edildiği, örgütün sözde Edremit ilçe imamı olduğu ve Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkında arama kararı bulunduğu öğrenildi.