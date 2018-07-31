FEFÖ operasyonları: 31 gözaltı

YURT genelinde FETÖ operasyonları dün de sürdü. İşte il il yaşananlar;
ANKARA:
FETÖ soruşturması kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen, aralarında meslekten ihraç edilenlerin de bulunduğu eski Gazi Üniversitesi
personeli 19 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u gözaltına alındı. Şüphelilerden birinin yurt dışında olduğu öğrenilirken, diğer şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.
BURSA:
FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, meslekten ihraç edilen 21 eski polis, terör örgütü üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda haklarında gözaltı kararı çıkartılan 25 şüpheliden 21'i yakalandı. Diğer 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. Zanlılardan bazılarının örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı öğrenildi.
MALATYA:
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "FETÖ/ PDY üyesi olmak ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet" suçundan aranan İ.Ö'nün, Akçadağ ilçesi Küçükkürne Mahallesi'ndeki evinde olduğunu tespit etti. Ekipler, eve düzenledikleri operasyonda İ.Ö'yü gözaltına aldı. Evde yapılan aramada ise çok sayıda örgütsel doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen
İ.Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
BALIKESIR:
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin düzenlediği operasyonlarda, "FETÖ/ PDY üyesi olmak" suçundan aranan M.H.Ş. ve Z.A. Altıeylül ilçesi Pamukçu Mahallesi'nde, M.Ö. Dursunbey ilçesi Yukarımusalar Mahallesi'nde, Ş.Ö. ise Gönen ilçesi Üzümlü Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı.