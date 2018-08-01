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Son dakika: Senatosundan skandal karar! F-35 teslimatını geciktirme kararı onaylandı

yönetiminin Adalet Bakanı Gül ile İçişleri Bakanı Soylu'ya yaptırım kararının ardından yeni bir hamle de ABD Senatosundan geldi. Senato, daha önce komisyondan geçen 'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı onayladı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 01:10 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 01:16
Son dakika: ABD Senatosundan skandal karar! F-35 teslimatını geciktirme kararı onaylandı

yönetiminin 'de yargılanmasına devam edilen Amerikalı 'ın serbest bırakılmamasını gerekçe göstererek aldığı yaptırım kararından sonra yeni bir hamle de ABD Senatosundan geldi. ABD Senatosu, daha önce komisyondan geçen Türkiye'ye yaptırım uygulanmasına ilişkin kararı Genel Kurul'da onayladı. Senatonun Türkiye'ye F-35 savaş uçaklarının verilmemesi kararının yürürlüğe girmesi için ABD Başkanı Donald Trump'ın onaylaması gerekiyor. Türkiye'ye F-35 yaptırımı konusunda Trump'ın tavrı merakla bekleniyor.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, 'ın ABD'li Papaz Andrew Brunson'ın tutukluluğu nedeniyle yaptırım kararını duyurmasının ardından yaptığı açıklamada "Yaptırımlar Brunson serbest kalana kadar sürecek" ifadesini kullandı.

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Son dakika: ABD Senatosundan skandal karar! F-35 teslimatını geciktirme kararı onaylandı
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