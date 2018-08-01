Bahçeli ile Külliye’de 40 dakika görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
dün MHP
Genel Başkanı Devlet Bahçeli
ile görüştü. Erdoğan'ın günlük programında Bahçeli ile görüşme yer almazken, sabah saatlerinde bir güncelleme yapılarak MHP liderini kabul edeceği bildirildi. Kabine toplantısının hemen öncesinde gerçekleşen görüşme yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşme talebinin Erdoğan'dan geldiği öğrenildi. Erdoğan ve Bahçeli'nin, terörle mücadele, ABD ile yaşanan gerilim konularını ele aldığı belirtildi. Erdoğan ile Bahçeli, en son 24 Haziran seçimlerinin hemen ardından, 27 Haziran'da bir araya gelmişti. Bu arada Erdoğan, Pakistan
'daki federal ve eyalet meclis seçimlerinden zaferle çıkan Adalet Hareketi lideri İmran Han
'ı telefonla arayarak tebrik etti. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin daha da geliştirilmesinin önemi vurgulandı. İmran Han'ın, Erdoğan'ın sergilediği liderlik ile tüm İslam dünyasına örnek olduğunu ifade ettiği belirtildi.