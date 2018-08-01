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açıklamıştı! On binlerce Suriye'li için kritik karar

Gaziantep, Adıyaman ve 'de Suriyelilerin barındığı 5 geçici barınma merkezi kapatılıp, buradaki 34 bin 180 sığınmacı sınır bölgelerindeki kamplara yerleştirilecek.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 14:43 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 14:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! On binlerce Suriye'li için kritik karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 24 Haziran seçimleri öncesinde düzenlenen Gaziantep mitingindeki, "Seçimin ardından tüm Suriye topraklarını güvenli hale getirmeyi ve misafirlerimizin tamamının evlerine dönmelerini sağlamayı hedefliyoruz" açıklamasının ardından ilk adım atıldı.

5 MÜLTECİ KAMPI KAPATILIYOR

Dün, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere gönderilen talimatta 23 bin 95 Suriyeli sığınmacının barındığı Gaziantep'in Nizip, İslahiye ve Karkamış kampları ile 8 bin 627 sığınmacının yaşadığı Adıyaman ve 2 bin 458 sığınmacının bulunduğu Midyat'taki kampların kapatılacağı belirtildi.

SINIRA TAŞINACAKLAR

Kapatılacak kamplardaki 34 bin 180 Suriyeli sığınmacının ise Hatay, Kilis ile 'nın Akçakale, Suruç ve Ceylanpınar ilçelerindeki sınıra daha yakın olan kamplara yerleştirileceği belirtildi. Taşıma işleminin 1 ay içerisinde yapılması planlanırken, 5 bin Suriyelinin bulunduğu Nizip konteyner kentinin bir süre daha faaliyet göstereceği belirtildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı! On binlerce Suriye'li için kritik karar
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