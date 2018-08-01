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Eski milletvekili Ünsür vefat etti

Eski Milletvekili, Mustafa Asri Ünsür (89) hayatını kaybetti.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 10:36
Eski milletvekili Ünsür vefat etti

Parlamento'ya 15. Dönem Milletvekili olarak giren Ünsür için bugün saat 15.00'te 'de tören düzenlenecek.

Mustafa Ali Ünsür'ün cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

1929 yılında Yozgat'ta doğan Ünsür, İstanbul Devlet Mühendislik Mimarlık Akademisi'ni bitirdi. Harita ve kadastro mühendisi olarak görev yapan Ünsür, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği ile Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı yürüttü.

Ünsür, evli ve bir çocuk babasıydı.

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Eski milletvekili Ünsür vefat etti
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