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Orgeneral Güler, Scaparrotti ile görüştü

Genelkurmay Başkanı , ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Michael Scaparrotti ile görüştü.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 1.8.2018 17:31
Orgeneral Güler, Scaparrotti ile görüştü

Genelkurmay Başkanı , ABD Avrupa Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Curtis Scaparrotti ile görüştü. Görüşmede, ve 'deki genel durum ile konuları hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

Genelkurmay Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Güler, Scaparrotti ve beraberindeki heyet ile Genelkurmay Başkanlığı Karargahı'nda bir araya geldi.

Görüşmede, Irak ve Suriye'deki genel durum ile NATO konuları hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu.

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Orgeneral Güler, Scaparrotti ile görüştü
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