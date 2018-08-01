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: 'de kurultay krizi... Muhalifler imzaları yarın teslim edecek

haberi... 'deki muhalifler, kurultay için toplanan imzaları yarın teslim edecekler.

Giriş Tarihi: 1.8.2018 18:40 Güncelleme Tarihi: 1.8.2018 19:05
Son dakika: CHP'de kurultay krizi... Muhalifler imzaları yarın teslim edecek

Cumhuriyet Halk Partisi 24 Haziran seçimlerinin ardından kurultay krizi ile çalkalanıyordu. kurultay delegelerinin 16 Temmuz'da olağanüstü kurultay talebiyle noter kanalıyla başlattıkları imza süreci, 30 Temmuz Pazartesi günü tamamlandı.

Delegeler tarafından "Değişim ve Umut Kurultayı" adı altında toplanan noter tasdikli imzaların yarın saat 16.00'da CHP Genel Merkezine teslim edileceği belirtildi.

İmzacıların sözcülüğünü yapan Parti Meclisi üyesi Gaye Usluer, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, toplanan imzaları yarın saat 16.00'da genel merkeze götüreceklerini ifade etti.

Delegeler adına daha önce yapılan açıklamada, imza sayısının salt çoğunluk olan 625'e ulaşıldığı kaydedilmişti.

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Son dakika: CHP'de kurultay krizi... Muhalifler imzaları yarın teslim edecek
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