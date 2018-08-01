Teröristlerin korkulu rüyası milli İHA’lar

İç Güvenlik operasyonları ile PKK
'lı teröristlerin sözde 'beyin takımı' tamamen yok edilirken, örgütün lider kadroları da sorgulanır hale geldi. Eylem kabiliyeti ve gücü kırılan terör örgütü, sınır hattının diğer tarafından organizatör terörist sızdırma taktiğini devreye soktu. Yerli üretim İnsansız Hava Araçları (İHA
) desteği ile teröristlerin sınır hattındaki sızma noktalarının aralıksız havadan kontrol altında tutulması teröristlerin bu taktiğini suya düşürdü. Güvenlik güçleri, peş peşe iki başarılı operasyonla İHA'ların radarı ile anbean takibe aldıkları 15 teröristi etkisiz hale getirdi. Operasyonların biri 19 Temmuz'da Şırnak'ın Uludere ilçesi kırsalında gerçekleştirildi. Irak'tan Türkiye'ye sızmaya çalışan 7 terörist İHA'nın takibine takıldı. 21 Temmuz'da da 8 terörist Hakkâri'nin Kavaklı kırsalında İHA'larca tespit edildi, F-16'larla yok edildi.