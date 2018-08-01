Yeni sistemin ilk YAŞ toplantısı yarın

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçilmesiyle Yüksek Askeri Şûra
'nın (YAŞ
) yapısı ve toplanma şartları da yeniden düzenlendi.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ve Başkan Yardımcısı Fuat Oktay ilk kez YAŞ toplantısına katılacak. YAŞ toplantılarına Cumhurbaşkanı başkanlık edecek. YAŞ'ta general, amiral ve albayların terfi, temdit, atama ve emeklilik dosyaları görüşülecek. Bu YAŞ'ta sadece terfi ve emeklilik sırası gelenler değil tüm albayların değerlendirmeye alınacağı öğrenildi. Ayrıca TSK'da yapılan FETÖ temizliği ile bundan sonra gerçekleşebilecek temizlik için atılacak adımlar ve ordu
içinde alınacak tedbirler de gündeme gelecek. Hulusi Akar
'dan boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na YAŞ beklenmeden atama yapılmış ve Orgeneral Yaşar Güler Genelkurmay Başkanı olmuştu. Güler'den boşalan Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na da Orgeneral Ümit Dündar getirilmişti.
İsmail Metin Temel
TEMEL PAŞA'YA TERFİ
Genelkurmay İkinci Başkanlığı'na atanan Korgeneral Metin Gürak'ın orgeneralliğe terfi etmesi bekleniyor. Ayrıca Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile Suriye
'de destan yazan İkinci Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel'in orgeneral olmasına da kesin gözüle bakılıyor.
Ayrıca İstanbul'da NATO'ya bağlı Yüksek Hazırlık Kolordusu olarak bilinen 3'üncü Kolordu Komutanı Korgeneral Mehmet Daysal'ın da orgeneralliğe terfi etmesi bekleniyor. Daysal'ın terfiyle birlikte ordu komutanı yapılması gündemde. Koramiral olan Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal da oramiralliğe terfi edecek. Böylece Deniz'deki temsil oramiralliğe yükseltilecek.