Binbaşının kanı yerde kalmadı

Tunceli
kırsalında 2 Haziran'da etkisiz hale getirilen 7 PKK'lı teröristten biri, 26 Eylül 2015 günü Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel
'i şehit eden 'Mazlum Karakoçan' kod adlı terörist Deniz Düzgün çıktı. Tunceli merkeze bağlı Çiçekli köyünde 26 Eylül 2015'te operasyon düzenleyen güvenlik güçlerine PKK'lı teröristlerce saldırı düzenlenmiş, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel şehit olmuştu. Bölgede operasyon yapan ekipler, teröristlerin içtiği sigara izmaritini bulmuş, izmaritten DNA örneği alınmıştı. DNA örneğinin, son operasyonda ölü ele geçirilen PKK'lı 'Mazlum Karakoçan' kod aldı Deniz Düzgün'den alınan DNA örneği ile eşleştiği ortaya çıktı. Düzgün'ün 'gri' listede arandığı öğrenilirken Tunceli Valiliği de gelişmeyi "Binbaşı Yavuz Sonat Güzel'in kanı yerde kalmadı" diye duyurdu. Öte yandan Ağrı
Doğubeyazıt'ta etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin de gri listede aranan 'Ciğerhun Amed' kod adlı Ahmet Doğru olduğu belirtildi.