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Bunların peşini bırakmayacağız PKK’nın katlettiği anne ile oğlunun cenazesine katılan Başkan Tayyip Erdoğan: Bu örgütün ne kadar alçak olduğunu bir kez daha gördük. İdam kararı parlamentodan geçerse ben onaylarım