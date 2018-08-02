PKK'lı
teröristlerin yola tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan asker eşi Nurcan Karakaya
(25) ve 11 aylık oğlu Bedirhan, dün ikindi namazı sonrası sonrası memleketleri Sivas'ın Sarkışla ilçesinde toprağa verildi. Muhsin Yazıcıoğlu Camisi'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Çalışma, Sosyal Hizmetler
ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk da Erdoğan'a eşlik etti.
'İNLERİNE GİRDİK, GİRECEĞİZ'
Aileye taziyelerini ileten Erdoğan, cenaze töreninde yaptığı konuşmada şöyle dedi: "Her şeyden önce bu iki şehidimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Makamlarını ifade etmemize gerek yok. Makamları belli. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz. Yerleri Peygamberimiz'e komşu. Böyle yüce bir makama uğurluyoruz. Ancak burada bir gerçeği sizlerin şahsında tüm milletimize dünyaya duyurmak istiyorum. O da bu bölücü terör örgütünün ne kadar alçak, ne kadar müptezel olduğunu bir kez daha görmüş oluyoruz. Bunların inine girdik, girmeye devam edeceğiz. Bunların peşini bırakmak yok. Son yıllarda, haftalarda onlar kaçıyor biz kovalıyoruz. Bunlarla mücadelemiz son terörist kalıncaya dek devam edecek. Birileri bu bölücü terör örgütüne yol veriyorsa da biz bunların peşini bırakmayacağız. İdam konusundaki hassasiyemizi biliyorsunuz. Parlamentodan geçtiği anda benim için onaylamamam diye bir şey yoktur, onaylarım. Çünkü biz bu tür katillerin konumunun ne olduğunu biliyoruz ve bu yaptıkları katliamla bunun bedelini aynen ödemek durumdadırlar. Bununla ilgili de atacağımız adımlar yakındır. Hans ne der George ne der buna bakmayız. Allah ne der buna bakarız."
'EVLADIMIN İÇİNE DOĞMUŞ'
10 bin kişinin katıldığı törende anne ve oğlu için helallik alındıktan sonra ayrı ayrı cenaze namazı kılındı. Hain saldırıda kızı ve torununu kaybeden Suudiye Demir de torunu ve kızının tabutuna son kez sarıldı. Astsubay Karakaya ise "Oğlum dün bayağı öptü, sarıldı. Vedalaşırken normalde ağlamazdı, bu defa çok ağladı. Demek içine doğmuş yavrumun. Vatan sağ olsun" dedi. 11 aylık Mustafa Bedir'in fotoğrafının konulması gereken yerde 'bebek' yazdığı görüldü. Anne ile oğlu daha sonra gözyaşları arasında toprağa verildi.
SİHA'LAR ONLAR İÇİN VURDU
Şehit Nurcan Karakaya ve bebeğinin isimleri, dün operasyona katılan bir SİHA'nın bombasına yazıldı. Savunma Sanayii
Başkanı İsmail Demir görseli, "Bu vahşi teröristler cezasız kalmayacak" ifadeleriyle paylaştı.
SON KEZ ÖPTÜ
Serkan astsubay, şehit oğlunun kefene sarılı bedenini son kez öptükten sonra kendi elleriyle kabre koydu. Bu anlar cenazede bulunanlara duygu dolu anlar yaşattı
KATİLİ GÖRMEZDEN GELDİLER
HAKKÂRI Yüksekova'da astsubay Serkan Karakaya'nın eşi Nurcan Karakaya'yı (25) ve 11 aylık bebeği Mustafa Bedirhan Karakaya'yı katleden PKK terörü, birtakım medya organları ve siyasetçiler tarafından görmezden gelindi. Cumhuriyet, Birgün ve Sol Haber sosyal medya hesapları, failin PKK olduğunu vurgulamaktan imtina etti. Sosyal medya kullanıcıları da HDP'nin barajı geçmesini sağlayan CHP'ye ateş püskürdü. Sosyal medyada pek çok vatandaş, "PKK'nın siyasi ayağı HDP'ye oy veren CHP'liler; elinizde bebek kanı var" diyerek tepkilerini gösterdi.