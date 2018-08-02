Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün kutlanacak? - İşte 2018 Kurban Bayramı tarihi ne zaman sorusunun yanıtı!

Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet sitesi üzerinden dini günler takvimini yayınladı. Bu takvimde 2018 Kurban Bayramı tarihi de belirtildi. Tıpkı geçtiğimiz yıl olduğu gibi yine 9 günlük Kurban Bayramı tatili bizleri bekliyor. Tatil planlarını bu tarihlere göre planlayacak olan kişiler 'Kurban Bayramı ne zaman' araştırmalarına başladı. İslam âlemi için büyük değere sahip olan mübarek Kurban Bayramı ne zaman ve hangi gün idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Her yıl birlik ve beraberlik içerisinde idrak edilen mübarek gün için geri sayım başladı. İslam alemi bir Kurban Bayramı'na daha yaklaşmanın mutluluğu içerisinde. Bu bayram vesilesi ile uzun bir tatil yapma imkanı bulacak kişiler 2018 Kurban Bayramı tarihini buradan öğrenebilirler.