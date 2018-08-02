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Son dakika: toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

'ta alınan kararlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatıldı. 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. 215 olan general/amiral sayısı 244 olacak.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 2.8.2018 18:01 Güncelleme Tarihi: 2.8.2018 18:34
Son dakika: YAŞ toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

'ta alınan kararlarla ilgili Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıklama yaptı. Açıklamaya göre, 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatıldı. 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. 215 olan general/amiral sayısı 244 olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan 2018 YAŞ toplantısında alınan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Kalın'ın açıklaması şu şekilde: " 2018 tarihinden geçerli olmak üzere 9 general/amiral bir üst rütbeye, 41 albay ise general/amiralliğe yükseltildi. 13 generalin görev süreleri 1 yıl, 383 albayın görev süreleri 2 yıl süreyle uzatıldı. 12 general/amiral kadrosuzluktan emekliye sevk edilmiştir. 215 olan general/amiral sayısı 244 olacaktır. Deniz Kuvvetleri Komutanı Koramiral Adnan Özbal oramiralliğe, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel orgeneralliğe, tümgeneral Kemal Yeni ve tümgeneral Sinan Yayla korgeneralliğe, tuğgeneral Levent Ergün tuğgeneral Mustafa Oğuz, tuğgeneral Ahmet Ercan Çorbacı tümgeneralliğe, İbrahim Özdem Koçer tümamiralliğe, Rafet Dalkıran tümgeneralliğe terfi ettirildi."

YAŞ toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama

Beştepe'de ilk YAŞ toplantısı

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Son dakika: YAŞ toplantısı sonrası Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama
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