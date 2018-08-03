Batman'daki şehir eşkiyası yakalandı!

Geçtiğimiz hafta özel bir rehabilitasyon merkezinde zihinsel engelli öğretmeni olarak çalışan Devrim Akçakay, iş yerine gittiği esnada Diyarbakır Caddesinde motosikletli şehir magandasının hedefi oldu.

Motosikleti ile seyir halindeyken genç kıza arkadan ölümcül tekme atan maganda, olay yerinden hızla uzaklaşırken işyerlerinin kamerası ise saldırıyı saniye saniye kaydetti. Saldırıda yere yığılıp yaralanan Devrim Akçakay isimli genç kızın yardımına çevrede bulunan esnaflar yetişti. Genç kız kaldırıldığı hastanede bir günlük tedavinin ardından taburcu edildi.

O ŞEHİR EŞKİYASI YAKALANDI!

Genç öğretmene saldıran zanlı bugün yakalanarak Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi'ne götürüldü.