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İş adamlarını gasp eden çeteye film gibi operasyon

İstanbul Emniyeti Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Mahallesi’nde iki iş adamının da aralarında bulunduğu 4 kişiyi gasp ettikleri belirlenen şüphelilere operasyon yapıldı. İlçe Emniyet Müdürü Murat Turhan’ın sevk ve idaresinde gerçekleştirilen operasyonda, uzun kovalamaca sonucu gözaltına alınan şüphelilerin birçok suçtan daha önce sabıkalı oldukları öğrenildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 09:36 Güncelleme Tarihi: 3.8.2018 09:58
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İstanbul Şişli'ye bağlı Mahallesi Gazino Sokak üzerinde silahlı yaralama konusu anonsu üzerine Şişli Asayiş Büro Amirliği'ne bağlı ekipler harekete geçti.

UZUN KOVALAMACA

Olay mahalline giden ekiplerce yapılan çalışmada, ikisi Suriye uyruklu iş adamı 4 kişiyi gasp ettikleri ortaya çıkan A.K. isimli şahıs uzun kovalamaca sonucu yakalandı. Diğer kaçan şüphelilerden Ö.A.'nın ise kovalama sonrasında yakalanarak emniyete götürüldüğü öğrenildi.

Konu ile alakalı olarak kimlik tespiti sırasında kaçan şahıslardan M.A. tespit edildi. Şahsın 1 adet işyerinden hırsızlık, 1 adet Yağma-Gasp, 1 adet kayıp şahıs kaydı ve 1 adet kasten yaralama kaydı olduğu ortaya çıktı.

ÇOK SAYIDA KAYDI VAR

Yine yakalanan şüphelilerden A.K.'nin 5 adet uyuşturucu madde kullanmak, 2 adet başkasına ait kimlik bilgilerini kullanma, 1 adet Yağma(gasp), 1 adet tehdit, 10 adet kayıp şahıs olarak emniyete geliş kaydının bulunduğu öğrenildi.

Diğer şüpheli Ö.A.'nın ise, 1 adet işyerinden ve kurumdan hırsızlık, 1 adet yağma(gasp), 1 adet kayıp şahıs, tehdit, çocuğun kaçırılması ve 1 adet kasten yaralama suçlarından kaydının bulunduğu görüldü.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

HIZ KESMEDEN DEVAM EDİYOR

Harbiye'nin Karşısı alt taraflarında İstanbul Emniyeti Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'nce alınan yoğun tedbir sonucu, daha önce oluşan yabancı iş adamlarına karşı gasp ve kapkaç konularının azaldığı, bitirmeye yönelik çalışmalarının hız kesmeden devam ettiği öğrenildi.

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İş adamlarını gasp eden çeteye film gibi operasyon
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