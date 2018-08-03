Kim bu Evanjelikler?

DIŞ POLİTİKA ÜZERİNDEKİ ETKİSİ TARTIŞILMAYA BAŞLADI



ABD uyruklu Evanjelik din adamı Andrew Craig Brunson ile ilgili sürecin Türk-Amerikan ilişkilerinde gerilime yol açması, Donald Trump döneminde ABD'deki Evanjelik grupların Amerikan dış politikası üzerindeki etkisini yeniden tartışmaya açtı.

ABD'deki önemli siyasi aktörler arasında sayılan Evanjelikler, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması kararında ve Türkiye'de halen yargılanmasına devam edilen Amerikalı Evanjelik Papaz Andrew Brunson ile ilgili tırmanan krizde en fazla tartışılan kesim oldu.