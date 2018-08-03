Son dakika: Afganistan'da camiye intihar saldırısı: 25 ölü, 23 yaralı

Eyalet hükümet yetkilileri, Afganistan'ın doğusunda Paktia eyaletinin Gardes şehrinde bulunan çoğunlukla Şiilerin gittiği camide cuma namazı kılan cemaate intihar saldırısı düzenlendiğini bildirdi. Yetkililer saldırı sonrasında 25 kişinin hayatını kaybettiğini, 23 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Polis camide yaklaşık 60 kişinin bulunduğunu bildirdi. Gardez polis memuru Sardar Vali Tabassum, saldırganların önce ateş açtıklarını sonra da üzerilerindeki bombayı patlattıklarını söyledi.

Şu ana kadar saldırıyı üstlenen olmadı.