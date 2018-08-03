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Son Dakika: gemi geçişlerine açıldı

Son dakika haberi... 'nde arızalanan tankerin Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce geçirilmesinin ardından boğazda askıya alınan gemi geçişleri yeniden başladı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 3.8.2018 12:22
Son Dakika: İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı

'nde arızalanan "Nissos Therassia" adlı tankerin, Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörlerce çekilmesinin ardından 'nda gemi geçişleri yeniden başladı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, tankerin planlı geçişi için Boğazı, saat 08.00'de çift yönlü trafiğe kapatıldı. Kıyı Emniyeti'ne bağlı römorkörler tarafından çekilen tankerin boğazdan geçirilmesi yaklaşık 3,5 saat sürdü.

Tankerin çekilmesinin ardından İstanbul Boğazı'nda gemi geçişleri, saat 11.30'dan itibaren tekrar başladı.

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Son Dakika: İstanbul Boğazı gemi geçişlerine açıldı
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