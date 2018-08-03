Son dakika: Lazkiye'den gelen teröristlerin yargılandığı dava

Etkin pişmanlıktan yararlanmak isteyen tutuklu sanık V.A: "2017'de birkaç defa Ege ve Akdeniz kıyılarına "Santo" isimli gemiyle geldik. Bu geliş gidişlerde silah ve mühimmat taşıdık"

Suriye'nin Lazkiye kentinden gemiyle Muğla'nın Seydikemer ilçesine geldikleri belirlenen PKK'lı teröristlere yönelik operasyonlar sonucu yakalanan 11'i tutuklu 15 sanığın yargılamasına devam edildi.

Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar ile avukatları ve tercümanlar katıldı. Duruşmada ilk olarak Hakkari'de tutuklu bulunan Senar Ş'nin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemleri (SEGBİS) aracılığıyla ifadesi alındı.

Senar Ş, PKK/YPG/PYD ile hiçbir bağlantısının bulunmadığını, parayı da örgüte yardım amacıyla göndermediğini öne sürdü. Sanıklardan V.A, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini, salonun boşaltılması halinde ifade vereceğini bildirdi.

Sanığın talebi üzerine, salon boşaltıldı.

"EGE KIYILARINA SİLAH VE MÜHİMMAT TAŞIDIK"

V.A, 2014'te terör örgütü PKK'ya katıldığını, Irak'ın kuzeyindeki kamplarda askeri ve siyasi eğitimler aldığını söyledi.

Daha sonra Mahmur'dan ayrılıp Amanos gruplarına katıldığını anlatan V.A, şunları kaydetti:

"Burada beş grupta yaklaşık 30 kişi vardı. Her grubun başında da bir örgüt lideri vardı. 2017'de birkaç defa Ege ve Akdeniz kıyılarına "Santo" isimli gemiyle geldik. Bu geliş gidişlerde silah ve mühimmat taşıdık. Bütün seferleri Santo isimli gemiyle yaptık. Kaptan aynıydı ancak mürettebat sürekli değişiyordu. Burada Muhammed Reşo örgütte önemli bir yönetici konumundaydı. Son olarak gemiyle gelip karaya indik. Sonra ormana kaçtık. Üç gün ormanda açlık sıkıntısı çektik. Bizi almaya gelen araçla kaçmaya çalışırken yakalandık. Pişmanım."

Duruşmada operasyonda yaralanan ve sanıklardan şikayetçi olan iki özel harekat polisine de söz verildi.

Mahkeme sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı 12 Kasım'a erteledi.

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 4 Ekim 2017'deki yol kontrolünde 4 terörist ve 3 iş birlikçisi yakalanmış, bir gün sonra da Köyceğiz ilçesindeki ormanlık alanda 5 terörist etkisiz hale getirilmişti. Kaçan iki terör örgütü üyesinden biri saklandığı portakal bahçesinde, civardaki vatandaşlarca fark edilmesi üzerine paniğe kapılıp üzerindeki el bombasını patlatınca ölmüştü. Kaçan Serbest Ş, 17 Ekim'de Dalaman ilçesinde akrabası B.Ş. ile kaçmaya çalışırken gözaltına alınmıştı.