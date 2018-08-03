Son Dakika: Teröristbaşının imzalı kol saatleri hediye ettiği FETÖ'cü hainler adliyeye sevk edildi

Adana'da terör örgütü FETÖ/PDY'ye yapılan operasyonda gözaltına alınan, örgütün elebaşısının imzalı kol saati hediye edilen polis ve askeri öğrencilerin üst düzey 'ağabeyi' ve polislerin mahrem imamının da aralarında olduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi.

Alınan bilgiye göre, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen çalışmada, Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı zamanlarda düzenlendiği operasyonlarla 2'si kadın 5 kişiyi gözaltına aldı.



ÖĞRENCİLERİN PARA KASASI

KOM'un düzenlendiği operasyonda 2 yıldır aranan Necati K. (29) 'Gaybubet' evinde yakalandı. Evde çok sayıda örgütsel dijital malzeme ele geçirildi. Necati K.'ya FETÖ elebaşısının imzası bulunan saat hediye edildiği öğrenildi. Asker ve polis öğrencilerinin en üst düzey ağabeyi olan Necati K.'nın öğrencilerin para kasası olduğu tespit edildi. ByLock kullanıcısı da olduğu belirlenen Necati K. sorgusunda suçlamaları kabul etmedi.

TEDAVİ İÇİN GİTTİĞİ HASTANEDE YAKALANDI

Üst düzey mahrem imamı Mevlüt D. ise tedavi için gittiği hastanede yakalandı. Öğretmen olduğu öğrenilen Mevlüt D. sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan Elif B, Fatma B. ile Ali Y'nin ByLock kullanıcısı olduğu öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.