Gar eyleminde 9 sanığa 101’er kez müebbet

Türkiye
Cumhuriyeti tarihine bir defada en çok insanın yaşamını yitirdiği olay olarak geçen Ankara
Garı önünde 10 Ekim 2015'te meydana gelen patlamaya ilişkin davanın karar duruşması dün yapıldı. Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi
, canlı bomba eylemi sonunda gerçekleşen ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği olay ile ilgili davada, sanıklar Abdulmuttalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakup Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Ali Durmaz, Hüseyin Tunç'u, yaşamını yitiren her bir vatandaş için 1'er kez olmak üzere 100'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Katliamı 'anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç' olarak değerlendiren mahkeme, ayrıca 9 sanığı, bu suçtan da 1'er kez müebbet hapse çarptırdı.