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Gar eyleminde 9 sanığa 101’er kez müebbet

ERSAN ATAR
ERSAN ATAR Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
Gar eyleminde 9 sanığa 101’er kez müebbet
Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir defada en çok insanın yaşamını yitirdiği olay olarak geçen Garı önünde 10 Ekim 2015'te meydana gelen patlamaya ilişkin davanın karar duruşması dün yapıldı. Ankara 4. , canlı bomba eylemi sonunda gerçekleşen ve 100 kişinin yaşamını yitirdiği olay ile ilgili davada, sanıklar Abdulmuttalip Demir, Talha Güneş, Metin Akaltın, Yakup Şahin, Hakan Şahin, Halil İbrahim Alçay, Resul Demir, Ali Durmaz, Hüseyin Tunç'u, yaşamını yitiren her bir vatandaş için 1'er kez olmak üzere 100'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum etti. Katliamı 'anayasal düzene karşı işlenmiş bir suç' olarak değerlendiren mahkeme, ayrıca 9 sanığı, bu suçtan da 1'er kez müebbet hapse çarptırdı.
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Gar eyleminde 9 sanığa 101’er kez müebbet
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