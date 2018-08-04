İncirlik’teki ABD’li subaylara suç duyurusu

Toplumsal
Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) ve Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu, İncirlik Üssü
'nde görevli subayların da arasında bulunduğu 11 ABD
'li hakkında 15 Temmuz darbe girişiminde rolleri olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Berzan Toprak'ın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü'nde görevli subayların da aralarında olduğu 11 ABD'li askerin tutuklanması talep edildi. ABD'li subayların FETÖ
ile birlikte hareket ettikleri ileri sürülen suç duyurusunda FETÖ'cülerle ABD'li komutanların fotoğrafları savcılığa delil olarak sunuldu.