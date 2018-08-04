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İncirlik’teki ’li subaylara suç duyurusu

NAZAN ERDEM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018
İncirlik’teki ABD’li subaylara suç duyurusu
Toplumsal Adalet ve Yardımlaşma Derneği (TAYDER) ve Fetullahçı Terör Örgütü ile Sivil Mücadele Platformu, 'nde görevli subayların da arasında bulunduğu 11 'li hakkında 15 Temmuz darbe girişiminde rolleri olduğu iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Avukat Berzan Toprak'ın Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'na yaptığı suç duyurusuyla ABD Merkez Kuvvetler Komutanı General Joseph Votel ve İncirlik Üssü'nde görevli subayların da aralarında olduğu 11 ABD'li askerin tutuklanması talep edildi. ABD'li subayların ile birlikte hareket ettikleri ileri sürülen suç duyurusunda FETÖ'cülerle ABD'li komutanların fotoğrafları savcılığa delil olarak sunuldu.
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İncirlik’teki ABD’li subaylara suç duyurusu
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