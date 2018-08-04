‘Küresel zorbalığa boyun eğmeyiz

Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen) üyeleri ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararını, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın
, "Bu süreç, 15 Temmuz'da sekteye uğrayan saldırının açık bir devamıdır ama başaramayacak, zilleti tadacaklar. Küresel
zorbalığı sürdürebilmek için bütün dünyaya şantaj ve tehditlerle saldıranlara kendi bölgesinde bir istikrar adası olarak kalmayı başaran Türkiye
boyun eğmeyecek. Dertleri rahip Brunson değil, bizi içerideki sömürgeci ortaklarıyla birlikte ABD'nin yörüngesine çivileyerek diz çöktürmektir" dedi.