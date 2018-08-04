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zorbalığa boyun eğmeyiz

Giriş Tarihi: 4.8.2018
‘Küresel zorbalığa boyun eğmeyiz
Memur Sendikaları Konfederasyonu (Memur- Sen) üyeleri ABD'nin, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya yönelik yaptırım kararını, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği önünde protesto etti. Memur-Sen Genel Başkanı , "Bu süreç, 15 Temmuz'da sekteye uğrayan saldırının açık bir devamıdır ama başaramayacak, zilleti tadacaklar. zorbalığı sürdürebilmek için bütün dünyaya şantaj ve tehditlerle saldıranlara kendi bölgesinde bir istikrar adası olarak kalmayı başaran boyun eğmeyecek. Dertleri rahip Brunson değil, bizi içerideki sömürgeci ortaklarıyla birlikte ABD'nin yörüngesine çivileyerek diz çöktürmektir" dedi.
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