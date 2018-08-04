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... : Tehdit dili ile değil uzlaşı ve müzakere ile çözeceğiz

haberi... Mevlüt , ABD ile krizine dair açıklamasında, ''Tehdit dili ile değil uzlaşı ve müzakere ile çözeceğiz'' dedi.

Giriş Tarihi: 4.8.2018 18:50

Mevlüt , ABD ile krizine dair açıklamasında, ''Tehdit dili ile değil uzlaşı ve müzakere ile çözeceğiz'' dedi

Çavuşoğlu, iki ortak gibi konuşalım, çalışma gruplarını nasıl işleteceğimizi. Türk milleti kimseye boyun eğer mi, tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır, tehdit dili ile sonuç alınmaz.'' ifadelerini kullandı.

Bakanı Mike Pompeo ile Singapurda yapıla görüşmenin iyi geçtiğini vurgulayan Çavuşoğlu, ''Ortada sorunlar var ama nasıl çözeceğimizi konuşacağız, diplomasi işler, sorunları çözeriz sonra işimize bakarız.'' şeklinde konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo son açıklamalarında, Münbiç anlaşmasının Brunson sürecinin dışında tutulacağını söylemişti. ''NATO müttefiki ile çalışmaya devam edeceğiz'' diyen Pompeo güvenlik alanında ortaklığın devamına vurgu yapmıştı.

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Son dakika... Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Tehdit dili ile değil uzlaşı ve müzakere ile çözeceğiz
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