Son Dakika: Hakkari'de terör saldırısı: 1 şehit

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde PKK'lı teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda ağır yaralanan polis memuru şehit oldu.

Terör örgütü PKK tarafından düzenlenen saldırıda ağır yaralanan polis memuru, tedavi gördüğü Yüksekova Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

HAİN SALDIRI DÜN GECE GERÇEKLEŞMİŞTİ

Saldırı, dün saat 23.00 sıralarında ilçeye yaklaşık 20 kilometre uzaklıktaki Çobanpınar köyü yakınlarında düzenlendi. Meskan Tepe mevkiinden görevden dönen polisleri taşıyan, zırhlı aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristler, yola tuzakladığı el yapımı patlayıcıyı infilak ettirdi. Patlamada, 9 polis memuru yaralandı. Yaralı polisler, Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, buradaki ilk müdahalelerinin ardından da Hakkari'ye sevk edildi. Tedaviye alınan yaralı polislerden Recep Emre Yılmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak şehit oldu.

2 YILLIK POLİS MEMURUYDU



Gaziantep nüfusuna kayıtlı, tarih öğretmenliği bölümünden mezun şehit polis memuru Recep Emre Yılmaz'ın 2 yıllık polis memuru olduğu öğrenildi. Yılmaz için bugün Hakkari'de tören düzenleneceği, ardından da cenazesinin memleketine uğurlanacağı bildirildi.



Saldırıda yaralanan diğer 8 polis memurunun tedavilerinin sürdüğü bildirildi.