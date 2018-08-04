Son dakika: Van merkezli FETÖ operasyonu

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Son dakika: Van merkezli operasyonu

Son dakika haberi! 'nün TSK'daki "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 4.8.2018 10:14

Van merkezli 18 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün () Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) "kripto" yapılanmasına yönelik operasyonda 12 muvazzaf asker gözaltına alındı.

Van Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün TSK'daki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, "ardışık arama ve kripto şifreleme" yöntemlerini kullandıkları ileri sürülen 16 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

BİRÇOK İLDE OPERASYON YAPILDI

Van Emniyet Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri koordinesinde Van, Adana, Ankara, Balıkesir, Bitlis, , , Edirne, , Gaziantep, , İstanbul, Kahramanmaraş, Konya, Muğla, Osmaniye, ve Trabzon'da düzenlenen operasyonda 12 kişi yakalandı.

Zanlıların adreslerindeki bilgisayar ve dokümanlara el konuldu, 4 şüphelinin de arandığı belirtildi.

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