Çamlıca Camii'nde sona yaklaşıldı! Caminin önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak planlanan Çamlıca Camii'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yapımı yaklaşık 60 aydır devam eden Camii'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün incelemede bulunmuştu. 125 bin metrekare alana inşa edilen cami, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olacak. 6 minareye sahip olan camide, kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan Fetih Suresi dikkat çekiyor.

Öte yandan, Çamlıca Camii tamamlandığında bir afet anında 100 bin kişiyi barındıracak özellikte tasarlandı. 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip caminin önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor.

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