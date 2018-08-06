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'nde sona yaklaşıldı! Caminin önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor

Cumhurbaşkanı ’ın dün incelemelerde bulunduğu ’nde, çalışmalarda sona yaklaşıldı. Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak planlanan caminin önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 11:19 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 11:19
Çamlıca Camii'nde sona yaklaşıldı! Caminin önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor

Cumhuriyet tarihinin en büyük camisi olarak planlanan 'nde çalışmalarda sona yaklaşıldı. Yapımı yaklaşık 60 aydır devam eden Camii'de Cumhurbaşkanı dün incelemede bulunmuştu. 125 bin metrekare alana inşa edilen cami, 63 bin kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyüklükte olacak. 6 minareye sahip olan camide, kubbe kemerlerinin iç kısmına takılan Fetih Suresi dikkat çekiyor.
Öte yandan, Çamlıca Camii tamamlandığında bir afet anında 100 bin kişiyi barındıracak özellikte tasarlandı. 7 metre 77 santimetre boyundaki dünyanın en büyük alemine sahip caminin önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor.

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Çamlıca Camii'nde sona yaklaşıldı! Caminin önümüzdeki aylarda açılması planlanıyor
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