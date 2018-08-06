Erdoğan Çamlıca Camisi’ni inceledi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
dün İstanbul
'da Kısıklı'daki konutundan saat 14.00 sıralarında çıkarak Çamlıca Tepesi
'ne gitti. Erdoğan burada 2013'ten bu yana inşaatı devam eden Çamlıca Camisi
'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.
Erdoğan yaklaşık 3 saat camiyi gezerek projenin son durumu hakkında bilgi aldı. Ziyareti kalabalık bir grupla gerçekleştiren Erdoğan, camiden ayrılmadan önce son olarak projede çalışanlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cami ziyaretinde olduğunu duyan vatandaşlarsa Erdoğan'ı görebilmek için cami önünde bekledi. Erdoğan'a cami ziyaretinde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal eşlik etti. Erdoğan'ın ziyareti sırasında cami çevresinde yoğun güvenlik önlemi alındı.
Cumhurbaşkanı korumalarında omuzda taşınabilen hava savunma füzesi olması ise dikkat çekti.
'DETAYLI BİLGİ VERDİK'
İstanbul Cami ve Kültür Hizmet Birimleri Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Ergin Külünk, camide süren çalışmalarla ilgili Erdoğan'a gerekli bilgileri aktardıklarını belirterek, "Cumhurbaşkanımız camiyi gezdi dolaştı. Bütün detayları konuştuk. Arkadaşlar çalışmalar hakkında bilgi verdi. Hem içeriyi hem dışarıyı gezdi. En son burada çalışan arkadaşlarla da hatıra fotoğrafı çektirdi. Biz de cami inşaatını en kısa sürede bitirmek için uğraştığımızı belirttik. Kısa süre içinde de Çamlıca Camisi'ni bitirme gayretindeyiz. Camimizin bitirilmesinin ardından Cumhurbaşkanımızı da bu konuda bilgilendirip açılış için gün ayarlayacağız" dedi.