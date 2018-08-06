Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Eski Yargıtay başkanının damadına tutuklama...

Eski Yargıtay başkanının damadına tutuklama...

YÜKSEL TEMEL
YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018
Eski Yargıtay başkanının damadına tutuklama...
Gazi ?Üniversitesi'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada eski Yargıtay Başkanı 'ın damadı Doç. Dr. 'ın tutuklandığı ortaya çıktı. Şüphelinin FETÖ desteği ile kendisine üniversitede kadro tahsis ettirdiği belirtildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'ndeki FETÖ yapılanması soruşturmasında gözaltı kararı verilen 19 kişiden 12'si yakalanmış, 6'sı tutuklanmıştı. Tutuklanan isimler arasında bulunan eski Yargıtay Başkanı Ali Alkan'ın damadı endokrinoloji uzmanı Serhat Işık'a ait dosyada çarpıcı ayrıntılar yer aldı. "FETÖ üyeliği" ile suçlanan Işık ifadesinde, Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'yı tanıdığını kabul ederek, "2006'da Numune Hastanesi'ne atamam yapılınca tanıdım. Ben asistandım o da hocaydı. Delibaşı hastanedeki bir hekim gibi yaşamaz sık sık yurtdışına çıkardı" dedi.
Örgüte ait 'daki hesabıyla ilgili ise Işık, "Çocukların okul taksitlerini ödemek adına eşim A.Alkan Işık adına açılmıştır" iddiasında bulundu. Serhat Işık ABD ziyaretine ilişkin ise, "2008-2009- 2010-2012-2015 yıllarında gittim. Hepsine üniversite ve kongreler için gittim. Pensilvanya'ya gitmedim. İstihbarat veya askeri yetkililerle temasım olmadı" diye konuştu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eski Yargıtay başkanının damadına tutuklama...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN