FETÖ'nün HSYK adayına 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca, eski hakim Ayşe Neşe Gül ve eşi eski savcı Cevat Gül hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, sanık Ays¸e Nes¸e Gül'ün sırasıyla Giresun Hakimligˆi, Karlıova Hakimligˆi, Balya Tek Hakimli Hakimligˆi, Boyabat Hakimligˆi, Adalet Bakanlıgˆı Hukuk I·s¸leri Genel Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ Tetkik Hakimligˆi, Tu¨rkiye Adalet Akademisi Egˆitim Merkezi Mu¨du¨rlu¨gˆu¨, Ankara Hakimligˆi ve Edirne Hakimligˆi go¨revlerinde bulundugˆu belirtildi.

İddianamede, Ayşe Neşe Gül'ün, o¨rgu¨t ic¸i s¸ifreli iletis¸im programı ByLock kullandığının tespit edildiği bildirildi.

- "Alaattin Çambel örneği..."

İddianamede, FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n, devleti ele gec¸irmek maksadıyla gerc¸ekles¸tirdigˆi bazı tasarruflara so¨zde bir mes¸ruiyet kazandırmak amacıyla gec¸mis¸ do¨nemde yapılan bazı denetimlerde, performans degˆerlendirme ve gelis¸tirme formlarının, gerc¸ek durumla bagˆdas¸mayan s¸ekilde du¨zenlenmesi suretiyle o¨rgu¨t mensubu olan hakim ve Cumhuriyet savcılarının unvanlı go¨revlere atanmasının o¨nu¨nün ac¸ıldığı anlatıldı.

Örgu¨tu¨n hedef olarak go¨rdu¨gˆu¨ hakim ve cumhuriyet savcılarının unvanlı go¨revlere atanmasının engellendigˆi yahut unvanlı go¨revde olan bazı hakim ve Cumhuriyet savcılarının bu go¨revlerden alındıgˆı, kendilerinden olmayan hakim ve Cumhuriyet savcılarının unvanlı go¨revlere atanmaları bir yana sagˆlık sorunları gibi mazeretlerinin dahi nazara alınmayarak adeta o¨lu¨me su¨rgu¨n edildikleri belirtilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

''Akla ilk gelen o¨rnek hakim Alaattin C¸ambel'dir. Sogˆuk iklimin tetikleyici bir etken oldugˆu Crohn hastalıgˆına du¨c¸ar olan ve bu hastalıgˆına dair de o¨zlu¨k dosyasında sagˆlık kurulu raporu bulunan hakim Alaattin Çambel, 2011 yılı yaz kararnamesiyle Ceyhan ilc¸esinden Tu¨rkiye'nin en sogˆuk ili olarak bilinen Erzurum iline tayin edildi. Atamaya kars¸ı yaptıgˆı itirazlar reddedildigˆi, 2 yıl c¸alıs¸tıktan sonra 2013 yılı yaz kararnamesiyle hastalıgˆının arttıgˆını belirterek bas¸ka herhangi bir yere atamasının yapılmasını talep etti. Ancak dönemin HSYK'sı bu talebe duyarsız kalarak adı gec¸en hakimi adeta bile bile o¨lu¨me mahkum etti. Hastalıgˆı ilerleyen ve ugˆradıgˆı zulme daha fazla dayanamayan hakim, tu¨m c¸abaları sonuc¸suz kalınca 19 Ocak 2014'te intihar ederek yas¸amına son vermiştir."

Örgu¨tu¨n, politikası geregˆi kendi mensuplarından olan Ayşe Neşe Gül'ü, Tu¨rkiye Adalet Akademisi Egˆitim Merkezi Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ gibi unvanlı ve stratejik o¨neme sahip bir go¨reve getirdigˆi anlatılan iddianamede, Gül'ün, o¨rgu¨tsel bagˆlılık ve eylemsellik ic¸erisinde FETO¨/PDY'nin talimatı ile 2014 HSYK sec¸imlerinde HSYK u¨ye adayı olarak go¨sterildiği vurgulandı. İddianamede, buna ilişkin 10'u aşkın şüpheli veya tanık beyanına yer verildi.

İddianamede, örgu¨tün, kendi u¨yelerine, Ayşe Neşe Gül'ün de ic¸erisinde bulundugˆu FETO¨ u¨yesi HSYK u¨ye adaylarına oy vermeleri ve bu yönünde çalışma yapmaları talimatı verdiği belirtilen iddianamede, ByLock u¨zerinden de seçim çalışmasının yapıldığı ve örgütün talimatlarını bu program üzerinden gönderildiği kaydedildi.

Sanık Ayşe Neşe Gül'e ait digital materyalleri arasında FETO¨ elebaşısı Fetullah Gülen'in kitapları, makaleleri, video ses dosyalarının bulunduğu belirtilen iddianamede, örgu¨tu¨n yapısı, faaliyetleri ve ic¸inde bulundugˆu bir kısım hakim/savcıların ve tanıkların beyanlarından Gül'ün o¨rgu¨t u¨yesi oldugˆunu go¨steren tespitlere tek tek değinildi.

- Eski savcı Cevat Gül hakkındaki suçlamalar

İddianamede, Neşe Gül'ün kocası eski savcı sanık Cevat Gül'ün de sırasıyla Giresun Cumhuriyet Savcılıgˆı, Karlıova Cumhuriyet Savcılıgˆı, Balya (kapanan) Cumhuriyet Savcılıgˆı, Adalet Mu¨fettis¸ligˆi, Adalet Bas¸mu¨fettis¸ligˆi, HSYK Kurul Bas¸mu¨fettis¸ligˆi, Adalet Bakanlıgˆı Ceza Tevkifevleri Genel Mu¨du¨r Yardımcılıgˆı, HSYK Kurul Bas¸mu¨fettis¸ligˆi ve Edirne Cumhuriyet Savcılıgˆı go¨revlerinde bulundugˆu anlatıldı. Cevat Gül'ün, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından örgüte iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildiği belirtildi.

Sanık Cevat Gül'ün, FETO¨/PDY'nin stratejileri dogˆrultusunda, bulundugˆu konumları silah olarak kullanarak o¨rgu¨t u¨yesi hakim-savcıların eylemlerinden dolayı ceza almamalarına yo¨nelik c¸alıs¸malar yaptıgˆı aktarılan iddianamede, Cevat Gül'ün, o¨rgu¨tu¨n adeta silah olarak kullandıgˆı yargı yapılanmasının en stratejik konumu olan Adalet Bakanlıgˆı Teftis¸ Kurulu Mu¨fettis¸ligˆi'ne, Bas¸mu¨fettis¸ligˆine, HSYK Bas¸mu¨fettis¸ligˆine ve Adalet Bakanlıgˆı Ceza Tevkifevleri Genel Mu¨du¨r Yardımcılıgˆı'na yerles¸tirildigˆi ifade edildi. İddianamede, sanığın, go¨rev yaptıgˆı do¨nemde FETO¨/PDY'nin amac¸ ve hedefleri dogˆrultusunda, tam bir bagˆlılık ve itaatle hareket ettigˆi kaydedildi.

- Şemdinli kumpasında savcıya teminat

İddianamede, sanık Cevat Gül'ün, FETO¨/PDY silahlı tero¨r o¨rgu¨tu¨nu¨n amac¸ ve hedefleri dogˆrultusunda, tam bir bagˆlılık ve itaatle o¨rgu¨tu¨n yargı ayagˆındaki uzantısı tarafından gerc¸ekles¸tirilen kamuoyunda "S¸emdinli" davası olarak bilinen, sahte/hukuka aykırı delillere dayanan kurgu yargılamanın sorus¸turma as¸amasında, o¨rgu¨tu¨n stratejileri dogˆrultusunda hareket eden o¨rgu¨t u¨yesi Ferhat Sarıkaya'ya, iddianamenin du¨zenlenmesi ve sorus¸turma sırasındaki hukuka aykırı is¸lemlerinden dolayı sorumlu tutulmayacagˆına, ceza almayacagˆına dair teminat verdigˆi anlatılarak, Ferhat Sarıkaya hakkında du¨zenledigˆi raporda yalnızca uyarma cezası alması yo¨nu¨nde teklifte bulundugˆuna dikkati çekildi.

İddianamede, Ferhat Sarıkaya'nın şu ifadelerine yer verildi:

"... I·ddianame basına du¨s¸tu¨kten sonra hızla Adalet mu¨fettis¸leri go¨revlendirilip hakkımda aras¸tırma ve sorus¸turma bas¸latıldı. Ben iddianameyi Mart 2006'da mahkemeye vermis¸tim. Nisan ayında hakkımdaki sorus¸turma ic¸in bir bas¸mu¨fettis¸ ve bir de mu¨fettis¸ go¨revlendirildi. Bas¸mu¨fettis¸ I·.K. ve mu¨fettis¸ Cevat Gu¨l'ün, Fethullah Gu¨len cemaatinden oldugˆunu sonradan o¨gˆrendim. Sorus¸turma sırasında go¨ru¨s¸tu¨m. Bana bir s¸ey olmayacagˆını so¨ylediler."

Sanık Cevat Gül'ün, ByLock kullanıcısı olduğu, digital materyalleri arasında FETO¨ elebaşısı Fethullah Gülen'in kitapları, makaleleri ve o¨zellikle haklarında is¸lem yapılan o¨rgu¨t u¨yesi hakim-savcılara yo¨nelik o¨rgu¨t stratejilerini, talimatlarını ic¸eren "I·zlenecek yol haritası ve sorumluluklar" ve ekindeki belgeler bulunduğu belirtilen iddianamede, sanık Gül'ün, o¨rgu¨tu¨n hiyerars¸ik yapısı ic¸erisinde yer aldıgˆı kaydedildi.

Haklarında o¨rgu¨tu¨n hiyerars¸ik yapılanmasında yer aldıkları anlas¸ılan birc¸ok hakim ve Cumhuriyet savcısına objektif kriterlerden ve yerles¸ik uygulamalardan uzak, o¨rgu¨tsel amac¸ ve politikalar dogˆrultusunda ilgilinin parlatılması, hakkındaki olumsuz du¨s¸u¨ncelerin bertaraf edilmesi ve gelecekte o¨nemli go¨revlere getirilmesini sagˆlamak amacıyla tam bir o¨rgu¨tsel dayanıs¸ma sergileyerek yu¨ksek not takdir ettigˆine yo¨nelik tespitlerin de elde edildiği belirtilen iddianamede, Cevat Gül hakkında örgüte mensup olduğuna dair ifade veren şüpheli ve tanık beyanlarına değinildi.

- Ceza istemi

İddianamede, eski hakim Ayşe Neşe Gül ile eşi eski savcı Cevat Gül'ün "Anayasa'yı ihlal", "cebir ve şiddet kullanarak Tu¨rkiye Cumhuriyeti hu¨kümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "TBMM'yi ortadan kaldırmaya veya go¨revlerini yapmasını kısmen veya tamamen engellemeye tes¸ebbu¨s" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 15'er yıl kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Başsavcılıkça onaylanan iddianame gönderildiği İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. Sanıklar ilerleyen günlerde hakim karşısına çıkacak.

Bu arada, mahkeme heyetinin hazırladığı tensip tutanağında, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve Ferhat Sarıkaya'nın ifadesinin alınmasına karar verildi.