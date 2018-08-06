FETÖ'nün Yargıtay ceza daireleri sorumlusu hakim karşısında

"İlk derece mahkemesi" sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, eski Yargıtay üyesi Salih Sönmez savunma yaptı.

Sönmez, duruşmaya tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılırken, avukatı ve yakınları ise salonda yer aldı.

Örgüt adına ceza daireleri sorumluluğu yaptığı ve Yargıtay seçimlerinde örgütsel taktikleri belirleyip uyguladığı, yönetici konumunda olduğu belirtilen eski Yargıtay üyesi Sönmez, savunmasında hakkındaki iddiaları reddetti.

Örgüt üyesi ve yöneticisi olmadığını ileri süren Sönmez, bugüne kadar herhangi bir örgütle bağlantısının da bulunmadığını iddia etti.

Sönmez'in tutukluluk halinin devamına karar veren mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi.