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haber.. 30 bölge bölgesi ilan edildi

kent merkezi ile , ve 'da 30 bölge 7 Ağustos 2018 günü saat 00:00:01’den 21 Ağustos 2018 günü saat 23:59:59’a kadar 14 gün süreyle yasaklandı.

Giriş Tarihi: 6.8.2018 17:21
Son dakika haber.. 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz sınırları içinde faaliyet gösteren bölücü terör örgütü ve diğer terör örgütlerinin son zamanlarda yapmış oldukları terör ve yıldırma eylemleri, ilimizin sosyal ve ekonomik gelişmesini de olumsuz etkilemeye başlamıştır. Bu eylemler neticesinde vatandaşlarımız; ekonomik, sosyal faaliyetlerini yürütme ve seyahat etme haklarını kullanmaktan mahrum kalmıştır. Günlük hayatları olumsuz etkilenen vatandaşlarımız büyük mağduriyet yaşamaktadırlar. Valilik Makamımız, öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi, Devletimizin ve milletimizin her türlü terörist tehdidi ve saldırıdan korunması maksadıyla; bölgesinde emniyet ve asayiş temin etmek için ilgili mevzuat çerçevesinde her türlü tedbiri almaktadır. Bu tedbirler kapsamında, 2565 sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesi gereğince; İlimiz Merkez, , ve İlçeleri sınırlarında bulunan; 30 bölge 07 Ağustos 2018 günü saat 00:00:01'den 21 Ağustos 2018 günü saat 23:59:59'a kadar, " Bölgesi" ilan edilmiş olup, vatandaşlarımızın yukarıda belirtilen bölgelere izinsiz olarak girmesi yasaklanmıştır" denildi.

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Son dakika haber.. 30 bölge özel güvenlik bölgesi ilan edildi
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