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Son dakika: lerin sığınakları yerle bir edildi

Son dakika haberi! 'ın Beytüşşebap ilçesinde bulunan yaylalar lerden temizlendikten sonra güvenlik kuvvetleri bölgede örgüt mensuplarının kullandığı sığınak, barınakları teker teker tespit edip patlatarak imha ediyor. Feraşin yaylasında arama tarama faaliyetleri sürdüren güvenlik kuvvetleri teröristler tarafından sığınaklar içinde tuğla ve briket kullanılarak yapılan 3 odalı evler tespit edildi. Teröristlerin kullandığı evler teker teker imha edilerek yerle bir edildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 10:17 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 10:20
Son dakika: Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi

'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Feraşin yaylasında lerin sığınak ve barınak olarak kullandığı yerler güvenlik kuvvetleri tarafından bölgede yapılan arama tarama faaliyetlerinde bulunarak imha edildi. Bir ihbarı değerlendiren güvenlik güçleri yaylanın yüksek rakımlı dağ yamaçlarında teröristlerin çözüm sürecinde yaptıkları ve 60 kişinin sığabileceği sığınaklar ve içinde çok sayıda yaşam malzemesi tespit etti.

Sığınaklar içinde tuğla ve briketlerle yapılan 3 odalı evler de tespit eden güvenlik kuvvetleri sığınak, barınak ve içindeki malzemeleri patlatıp imha etti. Sığınak içinde bulunan 3 odalı evlerin yılın her mevsiminde rahatlıkla kullanılabilecek şekilde olması dikkatleri çekti. Tespit edilen yerler imha edilerek kullanılmaz hale getirildi. Aynı bölgede daha önce yapılan operasyonlarda 2 sığınak daha bulunarak imha edilmişti.

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Son dakika: Teröristlerin sığınakları yerle bir edildi
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