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ile 'dan afetle mücadelede iş birliği

ve 'ın afet yönetimi alanında karşılıklı iş birliğini yoğunlaştırmak için mutabakat sağladığı bildirildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018 18:30 Güncelleme Tarihi: 6.8.2018 18:34
Türkiye ile Pakistan'dan afetle mücadelede iş birliği

Büyükelçiliğinden yapılan açıklamaya göre, Pakistan'ın Ulusal Afet Yönetimi () Başkanı Korgeneral Ömer Mahmut Hayat ve beraberindeki heyet, Afet ve Yönetimi () Başkanı Mehmet Güllüoğlu ile bir araya geldi. AFAD Başkanlığında yapılan görüşmeye Pakistan'ın Ankara Büyükelçisi Muhammed Syrus Sajjad Qazi de katıldı.

İki ülke arasında afet yönetimi alanında mutabakat sağlandığı ifade edilen açıklamada, tarafların afetle mücadele konularını kapsayan bazı konularda iş birliği kararı aldıkları belirtildi.

Açıklamada, iki ülkenin, afet yönetimindeki deneyimlerin ve bilgilerin paylaşılması, uzmanların eğitilmesi, ortak tatbikatlar ve iş birliğini yoğunlaştırmak için ortak konferanslara ve yüksek düzeyde ziyaretlere ev sahipliği yapılması gibi alanlarda iş birliğini güçlendireceği kaydedildi.

Açıklamaya göre, Güllüoğlu görüşmede, AFAD'ın yurt içinde ve yurt dışında çeşitli acil durumlara müdahale kabiliyeti için belirlediği hedefleri ve projeleri hakkında bilgi verdi, NDMA ile kurumsal bağları geliştirmek için istekli olduklarını söyledi.

NDMA Başkanı Korgeneral Hayat da Pakistan'daki 2005 i ve 2010 selleri sırasında kurtarma ve rehabilitasyon operasyonlarına yaptığı yardım için 'ye teşekkürlerini ileterek Türkiye'nin doğal felaketlere karşı geliştirdiği mekanizmalarıyla bu alanda tecrübesini artırdığını vurguladı.

Hayat, ziyareti kapsamında ayrıca AFAD ve Deprem Simülasyon Merkezi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

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Türkiye ile Pakistan'dan afetle mücadelede iş birliği
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