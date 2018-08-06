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çağdaş hukuk normlarını benimsemeli

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 6.8.2018
Yunanistan çağdaş hukuk normlarını benimsemeli
Türkiye, İnterpol tarafından hakkında kırmızı bülten çıkartılan Turgut Kaya'nın, yargısının iade yönündeki kararına rağmen Yunanistan Adalet Bakanı'nın kararıyla Türkiye'ye iadesinin reddedilmesine sert tepki gösterdi. Yazılı açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Yunanistan siyasi erkinin ülkemize karşı gelenekselleşmiş reflekslerinin değişmediğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu. Aksoy, "Geçmişte terör elebaşı Öcalan'ı himaye eden Yunanistan, günümüzde de ülkemiz tarafından aranan suçlulara sığınma imkanı tanımakta, iadelerine ilişkin yargı kararını dahi rahatlıkla görmezden gelebilmektedir. Yunanistan'ın iyi komşuluk ilişkilerine saygı göstermesini ve çağdaş hukuk normlarını benimsemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
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Yunanistan çağdaş hukuk normlarını benimsemeli
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