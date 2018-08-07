365 metrelik kulede teftiş

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, dün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak 365 metre ile Avrupa'nın en yükseği olacak olan Küçük Çamlıca
TV-Radyo Kulesi'ne geldi. Burada yaklaşık 1 saat incelemelerde bulunan Erdoğan, inşaat çalışmalarına ilişkin yetkililerden bilgi aldı. Deniz seviyesinden yüksekliği 576.5 metre olacak kulenin anteni ise bin 400 ton. Kuleyi yılda 4.5 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Erdoğan'a ziyaretinde Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan
, İstanbul Valisi Vasip Şahin
ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal
eşlik etti.
Erdoğan, incelemesinin ardından makam aracı ile ayrılırken, koruda bulunan vatandaşların ilgisi ile karşılaştı. Makam aracından inerek korudaki vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, ağacın altında oturan iki yaşlı kadına yöneldi. Yaşlı kadınların elini öpen ve selamlaşan Erdoğan, yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla ve çocuklarla fotoğraf çektirdi.
Makam aracına bindikten sonra korunun çıkışında da tekerlekli sandalye ile bekleyen engelli bir vatandaşı da gören Erdoğan, burada da inerek vatandaşla fotoğraf çektirdi ve bir süre sohbet etti. Engelli vatandaş Erdoğan ile vedalaşırken, sarılarak sevgi gösterisinde bulundu. Erdoğan, daha sonra Beylerbeyi Sarayı
'na geçti.
Başkan Erdoğan, Beylerbeyi Sarayı'ndan Kısıklı'daki konutuna dönerken de 15 Temmuz
Şehitler Köprüsü'nün çıkışında yapımı süren 15 Temmuz Şehitleri Müzesi'ni ziyaret etti. Burada çok kısa süre kalan Erdoğan ilgililerden bilgi aldı ve incelemede bulundu.