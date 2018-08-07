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Darbecilerin belgesinde gizemli parmak:

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YÜKSEL TEMEL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018
Darbecilerin belgesinde gizemli parmak: JOHN
15 Temmuz darbe girişiminin sözde sıkıyönetim direktifleriyle ilgili kritik bir ayrıntı ortaya çıktı. Savcılık soruşturması kapsamında Genelkurmay Çatı Davası'nın sanıklarından eski Astsubay 'ün mailinde ham hali ele geçirilen sıkıyönetim direktiflerinin bulunduğu word belgesi incelendi. 3 sayfadan oluşan belgenin 7 Temmuz 2016'da oluşturulduğu, belge üzerindeki son değişikliğin ise darbe akşamı saat 22.45'te yapıldığı tespit edildi. İncelemede belgenin, isimli bir bilgisayar ya da kullanıcı tarafından oluşturulduğu ortaya çıkarıldı. Belgenin dışarıda hazırlanarak mail yoluyla Hüseyin Ömür'e gönderilmiş olabileceği ihtimali üzerinde duran savcılık, Türkiye'deki 'John' isimli kişileri mercek altına aldı. Darbenin sıkıyönetim direktiflerinin de Çayyolu'nda darbe toplantılarının yapıldığı villada hazırlanmış olabileceği değerlendiriliyor. John isimli kişinin kim olduğuna ilişkin henüz bulgu yok.
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Darbecilerin belgesinde gizemli parmak: JOHN
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