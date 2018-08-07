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Dışişleri bakan yardımcıları belli oldu

Dışişleri bakan yardımcılığına 3 isim atandı. , ve , Dışişleri Bakan Yardımcısı oldu. Başkan Yardımcılığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki genel müdürlüklere de atamalar yapıldı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 02:17 Güncelleme Tarihi: 7.8.2018 02:37
Dışişleri bakan yardımcıları belli oldu

bakan yardımcılıkları ile Başkanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Dışişleri Bakan Yardımcılıklarına , ve atandı.

Resmi Gazete'de yer alan diğer atama kararları ile Diyanet İşleri Başkan Yardımcılığına Dr. Selim Argun, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesindeki Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne Barış Yeniçeri, Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğüne Dr. Halil İbrahim Çetin, Ar-Ge Teşvikleri Genel Müdürlüğüne Muhammet Bilal Macit, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğüne Ramazan Yıldırım, Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğüne Mehmet Bozdemir getirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Ürünleri Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürü Uğur Büyükhatipoğlu ile Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Yaşar Öztürk ise başka bir göreve atanmak üzere görevlerinden alındı.

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Dışişleri bakan yardımcıları belli oldu
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