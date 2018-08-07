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Son dakika: 'a kaçarken yakalanan sanığı hakim karşısında

Son dakika haberi!  'da / soruşturması kapsamında, hakkında ''silahlı terör örgütüne üye olma'' suçundan dava açılan ve 'a kaçarken yakalanan eski öğretmenin yargılanmasına başlandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 7.8.2018 15:46
Son dakika: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı hakim karşısında

'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) soruşturması kapsamında 'a kaçarken yakalanan eski öğretmen hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davanın ilk duruşması görüldü.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık E.K. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Söz verilen sanık E.K. 'de yakalandıkları yerin, askeri bölge olduğunu bilmediğini söyledi.

BYLOCK KULLANDIĞINI REDDETTİ

kullanmadığını ileri süren E.K, "Benim yanımda kızım ve eşyalarım vardı. Yunanistan'a kaçmam mümkün değildi. Ben arandığımı dahi bilmiyordum. Bizi kaçırmaları için kimseye para vermedik. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Değerlendirmesi sorulan Cumhuriyet savcısı ise sanığın ByLock kullanıcısı olması ve kaçarken yakalanması dikkate alınarak cezalandırılması ve hükmen tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde esas hakkındaki mütalaasını sundu.

Mahkeme heyeti de sanığın mevcut halinin devamını kararlaştırarak duruşmayı erteledi.

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Son dakika: Yunanistan'a kaçarken yakalanan FETÖ sanığı hakim karşısında
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