Yeni sistemin oturması için 100 günlük yol haritası

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın açıkladığı 100 günlük eylem planında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne tam geçişin sağlanmasına ilişkin yol haritası da yer aldı. Sistemin oturması için yapılacaklar şöyle:
Bakanlıkların teşkilat yasaları, bürokrat atamaları ile ilgili düzenlemeler cumhurbaşkanı kararnamesi ile yapılabiliyor. Kararnamelerle düzenlemelerin yerine yenileri gelecek.
Cumhurbaşkanlığı yeniden dizayn edildi ancak yeni birimler henüz işler hale gelmedi. 100 günlük sürede yeni kurulan başkanlık, ofis ve kurullar işler hale getirilecek.
Bakanlık ve kurumların kadro dağılımı tamamlanacak. Daire Başkanı ve üstü kadrolar ile il müdürü atamaları tamamlanacak.
Ağustos sonunda ekonominin yol haritasını içeren Orta Vadeli Program (OVP) tamamlanarak ilan edilecek. Bakanlıklar ve Kurumların 2019-2023 dönemine ilişkin stratejik plan çalışmaları kasım sonunda tamamlanacak.
Geçiş sürecine ilişkin kritik ikincil düzenlemeler de hayata geçirilecek. Devlet çalışmalarının yeni sisteme göre başlatılması için tüm kurumların yapısal dönüşümü tamamlanacak.