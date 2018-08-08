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ABD'de bir ilk! Raşide Tlaib Kongre'ye giren ilk olacak

Demokrat Parti'den Kongre'ye girmek için yarışan Filistin asıllı 41 yaşındaki Raşide Tlaib'in ön i kazandı. Tlaib, Cumhuriyetçilerin 13. bölgeden aday çıkarmadığı 6 Kasım'daki ara seçimde rakipsiz biçimde Kongre'ye giren ilk olacak

Giriş Tarihi: 8.8.2018 16:45 Güncelleme Tarihi: 8.8.2018 17:04
ABD'de bir ilk! Raşide Tlaib Kongre'ye giren ilk Müslüman kadın olacak

BD'nin Michigan eyaletindeki Demokrat Parti'nin ön lerine katılan ilk aday Raşide Tlaib, Kongre'ye giriyor.

Independent'in haberine göre, seçim kampanyası sırasında kapı kapı dolaşarak bir milyon dolardan fazla yardım toplamayı başaran Filistin asıllı Tlaib, aralarında Detroit Belediye Meclisi Başkanı Brenda Jones ve Westland Belediye Başkanı Bill Wild'ın bulunduğu diğer Demokrat adaylarla yarıştığı ön seçimlerin galibi oldu.

6 KASIM'DAKİ ARA SEÇİMLERDEN SONRA...

Ön seçimlerde oyların yüzde 33,6'sını alan Tlaib, 13. bölge için yarışan Cumhuriyetçi aday çıkmadığından 6 Kasım'da yapılacak ara seçimde rakipsiz biçimde Kongre'ye giren ilk Müslüman kadın olacak.

Michigan'dan 13. bölge Kongre üyesi John Conyers Jr, geçen aralık ayında cinsel taciz suçlamaları üzerine istifa etmişti. Conyers, 1965 yılından bu yana koltuğunu koruyordu.

Eski eyalet meclisi üyesi Tlaib, ABC News'e verdiği demeçte "Müslüman kimliklerini ve nereye ait olduklarını sorgulayan oğullarım ve adaletsizlikler nedeniyle yarışıyorum. Hiçbir zaman kenara çekilen biri olmadım." ifadesini kullanmıştı.

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ABD'de bir ilk! Raşide Tlaib Kongre'ye giren ilk Müslüman kadın olacak
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