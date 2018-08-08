Antalya'da 2 kritik FETÖ operasyonu!

Antalya lya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğünün yapmış olduğu, ortak çalışmalarda FETÖ PDY içerisinde faaliyet gösteren ve Gaybubet evlerinde gizlenen şüpheli şahısların tespitini yönelik çalışma başlatıldı.

Haklarında Isparta Sulh Ceza Hakimliği, Erzurum 2. Sulh Ceza Hakimliği, Konya 1. Sulh Ceza Hakimliği, (Konya) Sarayönü Sulh Ceza Hakimliği, Konya 2. Sulh Ceza Hakimliği, Denizli 3. Ağır Ceza Hakimliği olmak üzere farklı mahkemelerce aranma kaydı bulunan ve ikisi Emniyet Mahrem İmam ve biri Kamu görevinden ihraç edilen Komiser Yardımcısı olmak toplam 7 şahsa ait 5 farklı adreste operasyon düzenlendi.

5 GÖZALTI

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 5 şüpheli şahıs yakalandı. Hakkında yakalama kararı verilen 2 firari şahsın yakalanması ile ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramada şahısların yakalanmamak üzere kullandıkları sahte kimlikler ile çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirildi. FETÖ/PDY üyesi şüpheli şahısların Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Ayrıca yine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, Terör Örgütüne Finans Sağlamak suçlarından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

YASA DIŞI 3 ETÜT MERKEZİ

Soruşturma kapsamında; FETÖ/PDY ili iltisaklı olmaları sebebiyle adli işlem görmüş ve çalışma izinleri iptal edilen öğretmenlerin Antalya ilinde kayıt dışı 2 etüt merkezi, yine yöneticiliğini FETÖ/PDY suçundan aranan şahısların yaptığı 1 etüt merkezi olmak üzere toplam 3 etüt merkezine yönelik operasyon başlatıldı.

KOD ADI KULLANMIŞLAR

Haklarında teknik ve fiziki takip uygulanan şahıslar ile ilgili yapılan tespitler neticesinde FETÖ/PDY üyesi öğretmenler tarafından bahse konu etüt merkezlerinde faaliyetlerine devam ettikleri, faaliyetlerine apartman dairelerinin sıra masa konulmak suretiyle dersliklere çevirdikleri, yakalanmamaya tedbir amacı ile kod adı kullandıkları, kapı zillerine kullanmış oldukları kod adlarını yazdıkları ve yeni tanışmış oldukları kişilere kod adlarını vermek suretiyle kendilerini çevreye tanıttıkları anlaşıldı.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Bunun üzerine, Antalya Muratpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Vergi Denetim Kurumu Başkanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü görevlilerince kayıt dışı etüt merkezlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

11 GÖZALTI

Yapılan operasyon neticesinde 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramada çok sayıda dijital materyal ve yüklü miktarda para ele geçirilmiştir FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü üyesi şüpheli şahısların Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.