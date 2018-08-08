Cumhurbaşkanı Erdoğan Rifat Hisarcıklıoğlu'nu kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 1 saat 40 dakika sürdü.

Kabulde, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın yanı sıra TOBB heyetinde Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMUR-SEN) Başkanı Ali Yalçın da hazır bulundu.

TOBB heyeti ziyarette Başkan Erdoğan'a üzerinde ayet yazılı tablo hediye etti.