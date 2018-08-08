Muhaliflerin yeni rotası tüzük kurultayı

CHP
'de tartışmalar sürerken muhalifler yeni strateji arayışına girdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
ve parti yönetimine kurultay baskısını sürdüren muhalifler, rotayı, bin 242 kurultay delegesinin 249'unun yeterli olacağı tüzük ve program kurultayına çevirirken genel merkeze karşı eylemleri de artırarak devam ettirecek. Muhalifler tüzük kurultayında genel başkan adaylığı, seçimli olağanüstü kurultayın toplanmasının kolaylaştırılması ve yerel seçimlerde adayların ön seçimle belirlenmesi gibi düzenlemeler için mücadele edecek. Milletvekili Yaşar Tüzün "Bu kurultay ya olacak ya olacak. B, C, D planlarımız var. Tüzük için toplanabilir. Genel Merkez hangi politikaları uyguladı da o arkadaşlarımız imzasını geri aldı" dedi.
Kılıçdaroğlu'nun, bugün MYK'yı toplayıp, teşekkür konuşması yapacağı ardından da revizyonun kamuoyuyla paylaşılacağı belirtildi. Kendisiyle birlikte 18 isimden oluşan MYK'da Kılıçdaroğlu'nun genel başkan yardımcısı sayısını azaltması, Bülent Tezcan
, Tekin Bingöl, Tuncay Özkan
başta olmak üzere parti tabanında tepki çeken isimleri değiştirmesi bekleniyor.