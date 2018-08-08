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Prof. Dr. Hilmi Özden'den başarılı Türkmen öğrencilere seminer

Prof. Dr. Hilmi Özden, ’ya getirilen Türkmen öğrencilere “Türklük Mefkûresi ve Türk Gençliği” konulu bir seminer verdi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 8.8.2018 17:50
Prof. Dr. Hilmi Özden'den başarılı Türkmen öğrencilere seminer

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Türk Dünyası Uygulama ve Araştırma Merkezi (ESTÜDAM) Müdürü ve Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hilmi Özden, İşbirliği ve Kültür Vakfı tarafından her yıl en başarılı Iraklı Türkmen öğrencilere yönelik olarak düzenlenen gezisi organizasyonu kapsamında bu yıl 'ya getirilen öğrencilere "Türklük Mefkûresi ve Türk Gençliği" konulu bir seminer verdi.

Op. Dr. Aydın Beyatlı öncülüğünde gerçekleştirilen geziye 32 lise son sınıf öğrencisi ve 4 öğretmen katıldı. Prof. Dr. Hilmi Özden'in verdiği seminerin soru-cevap bölümü ile tamamlanmasının ardından, gençler tercih edecekleri üniversite ve bölümler konusunda görüşlerini ifade ettiler.

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Prof. Dr. Hilmi Özden'den başarılı Türkmen öğrencilere seminer
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