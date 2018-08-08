Son dakika: FETÖ'nün Kürtçe kanalında program yapan sanığa hapis cezası

Gaziantep'te Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davada, ByLock kullanan ve örgütün Kürtçe yayın yapan televizyon kanalında program hazırlayan sanığa 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Mehmet Sabih Aktaş ile avukatı katıldı.

Sanık Aktaş savunmasında, dershanelerin kapatılması sürecinde hükümeti eleştirdiği ve örgüt elebaşı Fetullah Gülen'i övdüğü yönündeki iddiaları kabul etmeyerek, "Bana isnat edilen şeyler mesnetsizdir. Suçsuzum, tahliyemi talep ederim." dedi.

Duruşma savcısı, sanığın ByLock kullandığını, örgütün sözde tepe yöneticileri ile temas halinde olduğunu, kanun hükmünde kararname ile kapatılan Dünya TV'de program yaptığını belirterek, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Aktaş'a "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.