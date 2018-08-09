ATAK’ın kabiliyeti parmak ısırtacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) savunma sanayiine yönelik önemli kararlar aldı. Toplam bedeli 13.5 milyar TL olan dev savunma projelerinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği ve bu kapsamda ATAK
helikopterlerine yeni kabiliyetlerin kazandırılmasının kararlaştırıldığı belirtilmişti. Alınan bilgiye göre Pakistan
'a 30 adet satışı yapılacak olan ATAK helikopterlerinin azami kalkış ağırlığı daha etkin hale getirilecek. Böylece ATAK helikopterlerinin faydalı yük ağırlığı da artmış olacak. Bir uçuşta daha fazla silahmühimmat taşıyabilecek ATAK'lar iki sortide yapacağı bombardımanı tek sortide gerçekleştirebilecek. Toplantıda ele alınan konulardan bir diğeri de İnsansız Hava Aracı ANKA
oldu. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA keşif, gözetleme, tespit, tanımlama ve takip için kullanılıyor. Toplantıda Jandarma Genel Komutanlığı'nın kullanması için 6 adet ANKA alımının kararlaştırıldığı öğrenildi.