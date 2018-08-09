Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > ATAK’ın kabiliyeti parmak ısırtacak

’ın kabiliyeti parmak ısırtacak

AHMET TOPAL
AHMET TOPAL Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.8.2018
ATAK’ın kabiliyeti parmak ısırtacak
başkanlığında toplanan Savunma Sanayii İcra Komitesi (SSİK) savunma sanayiine yönelik önemli kararlar aldı. Toplam bedeli 13.5 milyar TL olan dev savunma projelerinin ayrıntılı olarak değerlendirildiği ve bu kapsamda helikopterlerine yeni kabiliyetlerin kazandırılmasının kararlaştırıldığı belirtilmişti. Alınan bilgiye göre 'a 30 adet satışı yapılacak olan ATAK helikopterlerinin azami kalkış ağırlığı daha etkin hale getirilecek. Böylece ATAK helikopterlerinin faydalı yük ağırlığı da artmış olacak. Bir uçuşta daha fazla silahmühimmat taşıyabilecek ATAK'lar iki sortide yapacağı bombardımanı tek sortide gerçekleştirebilecek. Toplantıda ele alınan konulardan bir diğeri de oldu. TUSAŞ tarafından geliştirilen ANKA keşif, gözetleme, tespit, tanımlama ve takip için kullanılıyor. Toplantıda Jandarma Genel Komutanlığı'nın kullanması için 6 adet ANKA alımının kararlaştırıldığı öğrenildi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
ATAK’ın kabiliyeti parmak ısırtacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN